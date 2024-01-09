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Игрок «Зенита» Артур попрощался с «Палмейрасом»

Игрок «Зенита» Артур попрощался с «Палмейрасом»
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Футболист санкт-петербургского «Зенита» Артур попрощался с бразильским «Палмейрасом».

«Прощаюсь с любимым клубом с чувством радости и выполненного долга. Я говорю «прощай», зная, что я сделал всё, что мог. Я прощаюсь, зная, сколько друзей и привязанности я испытал за прошедший год. Прощаемся счастливо, с полным багажом (бразильский титул реально тяжёлый).

Отправляюсь в новые приключения, новые испытания, новые мечты и новую жизнь. Я могу быть счастливым, как здесь, и я могу достичь всего, что планирую.

Благодарю всех, кто участвовал в моём путешествии в «Палмейрасе». Игроков, технический комитет, персонал и всех причастных к повседневной жизни, спасибо большое.

Особая благодарность также моей семье, моему отцу, который сыграл важную роль в этом повседневном процессе. Также друзьям и всей команде, за поддержку, честность и профессионализм», — написал Артур в своей соцсети.

Напомним, вчера, 8 января, «Зенит» объявил о трансфере Артура за € 15 млн. В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами.

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