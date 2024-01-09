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Широков: если Ахметова взяли в «Зенит», есть понимание его роли в команде

Широков: если Ахметова взяли в «Зенит», есть понимание его роли в команде
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Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о переходе полузащитника Ильзата Ахметова в «Зенит» из «Краснодара».

«Я не знаю, для чего Ахметов нужен «Зениту». Нужно спрашивать в клубе. Но если они его взяли, то, значит, понимание его роли в команде есть. Посмотрим», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня, 9 января, «Зенит» официально объявил о трансфере полузащитника сборной России Ильзата Ахметова из «Краснодара». Контракт с игроком заключён до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления ещё на сезон.

«Зенит» в данный момент занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали 36 очков за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 38 очков после аналогичного количества игр.

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