Кузьмичёв: «Аталанта» активировала опцию продления контракта с Алексеем Миранчуком

Бывший директор футбольной академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичёв заявил, что итальянская «Аталанта» активировала опцию продления контракта с российским полузащитником команды Алексеем Миранчуком.

«Как дела у Миранчука в «Аталанте»? Она с ним продлила контракт ещё на год. У них до конца декабря 2023 года была опция продления контракта в одностороннем порядке.

Думаю, что как в активе они в нём заинтересованы. Понимали, что, если не продлят, Алексей может подписаться… (с новой командой. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Кузьмичёв в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Алексей Миранчук в нынешнем сезоне сыграл за итальянскую команду 15 матчей во всех турнирах, где отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Прошлый контракт россиянина с «Аталантой» истекал летом 2024 года.