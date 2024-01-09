«Реал» заинтересован в подписании защитника «Эвертона»

Центральный защитник «Эвертона» Джеррэд Брэнтуэйт может перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, «сливочные» попытаются подписать английского игрока обороны уже в текущее трансферное окно. Отмечается, что в Брэнтуэйте лично заинтересован главный тренер «Реала» Карло Анчелотти. Несколько сезонов назад защитник дебютировал за основной состав «ирисок» именно под руководством итальянского специалиста.

В нынешнем сезоне Брэнтуэйт провёл за «Эвертон» 22 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Реала» к центральному защитнику «Манчестер Юнайтед» Рафаэлю Варану.