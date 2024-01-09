«Бешикташ» в первом матче под руководством Сантуша разгромил «Ризеспор» с Гайчем

Сегодня, 9 января, завершился матч 16-го тура турецкой Суперлиги, в котором встречались «Ризеспор» и «Бешикташ». Команды играли на стадионе «Чайкур Диди — Ризе Ени Шехир» в Ризе, Турция. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу гостей.

На четвёртой минуте Милот Рашица открыл счёт. На 28-й минуте Адольфо Гайч, который принадлежит ЦСКА, сравнял счёт, однако мяч отменили из-за офсайда. На 45-й и 47-й минутах Семих Кылычсой забил по голу и оформил дубль. На 79-й минуте Дженк Тосун поставил точку в этой встрече.

Напомним, португальский специалист Фернанду Сантуш возглавил «Бешикташ» только 7 января, а уже 9-го числа его команда разгромила соперников, за которых выступает Гайч. При этом за «Бешикташ» в стартовом составе вышел экс-армеец Бактиёр Зайнутдинов.

На данный момент после 16 сыгранных матчей Суперлиги «Бешикташ» располагается на четвёртом месте с 32 очками. «Ризеспор» находится на шестой строчке с 29 очками.