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Основной защитник «Жироны» дисквалифицирован на четыре матча

Основной защитник «Жироны» дисквалифицирован на четыре матча
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Центральный защитник «Жироны» Давид Лопес не сможет помочь своей команде в ближайших матчах испанской Ла Лиги. Об этом сообщает Football Espana. По информации источника, игрок обороны будет дисквалифицирован на четыре игры за негативные комментарии о работе судьи Мигеля Ортиса Арьяса в матче 10-го тура с «Альмерией» (5:2).

На данный момент «Жирона» знимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 48 очков после 19 туров и уступает мадридскому «Реалу» лишь по дополнительным показателям.

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В текущем сезоне Лопес провёл за «Жирону» 15 матчей в Ла Лиге, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Манчестер Сити» к вингеру «Жироны» Савио.

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