Бывший футболист испанской «Барселоны» Жерар Пике заявил, что вернётся в футбол в качестве тренера.

«Наступил новый год, и я, тщательно подумав, решил вернуться в футбол. Я очень скучаю по нему. На этот раз не в качестве игрока. Я буду тренером. Подробностями поделюсь в конце недели», — написал Пике в соцсети Х (ранее Twitter).

Пике является воспитанником сине-гранатовых, однако из молодёжной команды сразу же отправился в «Манчестер Юнайтед». Спустя четыре года вернулся в стан каталонцев и в общей сложности провёл 616 матчей, в которых отметился 53 мячами и 13 ассистами.

За всю свою карьеру Пике один раз выиграл чемпионат мира и Европы, четыре раза – Лигу чемпионов, девять раз – Ла Лигу, три раза – Суперкубок УЕФА, семь раз – Кубок Испании, шесть раз – Суперкубок Испании и по разу АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии.

При этом Пике также является владельцем клуба «Андорра», которая играет в испанской Сегунде.

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