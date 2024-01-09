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«Краснодар» близок к трансферу полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна

«Краснодар» близок к трансферу полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна
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«Краснодар» близок к трансферу полузащитника «Пари Нижний Новгород» Эдгара Севикяна. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Краснодарский клуб сильно продвинулся в сделке и может закрыть её в ближайшее время.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Краснодар» интересуется Севикяном. Кроме того, была информация, что «быки» предлагали € 2,5 млн за армянина. При этом футболистом также интересуется французский «Нант», который может купить Севикяна за € 3,5 млн.

В нынешнем сезоне 22-летний Эдгар Севикян сыграл за команду 22 матча во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР РПЛ «Пари НН» находится на девятом месте с 24 очками.

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