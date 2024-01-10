«Ньюкасл» попытается подписать Кристенсена в январе

Центральный защитник «Барселоны» и сборной Дании Андреас Кристенсен может вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, «сороки» всерьёз нацелены на приобретение экс-игрока обороны «Челси». Отмечается, что сам датчанин заинтересован в смене команды из-за недостаточного игрового времени.

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Кристенсен перешёл в «Барселону» летом 2022 года на правах свободного агента. В текущем сезоне защитник провёл за «блауграну» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.