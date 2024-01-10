Мама игрока сборной Габона умерла в 1986 году, хотя футболист родился в 1990-м

Игрок сборной Габона и «Црвены Звезды» Гелор Канга, который ранее выступал за «Ростов», родился в 1990 году, хотя, по новым данным, его мама умерла в 1986-м.

Из-за этого Канга перед Кубком африканских наций вызвали в дисциплинарный комитет национальных футбольных ассоциаций Африки (CAF).

Всё началось с расследования Федерации футбола ДР Конго, где уверены, что Канга родился в Конго, а не в Габоне. При этом, по данным расследования, Гелор родился в 1985 году, а не в 1990-м, и зовут его Киаку-Киаку Киангана. Кроме того, его мама умерла в 1986 году, что на несколько лет раньше официальной даты рождения игрока.

Ранее в 2021 году подобные обвинения уже предъявляли экс-игроку «Ростова», однако тогда дело замяли.