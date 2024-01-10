Лофтус-Чик — о Пулишиче: он фантастический игрок и болельщики теперь это видят

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик высказался об уровне своего партнёра по команде Кристиана Пулишича. Именно вместе с ним Рубен минувшим летом перешёл в миланский клуб из «Челси».

«Он фантастический игрок и болельщики теперь это видят. Он всегда был таким, в «Челси» у него не всё не получалось, но вы видите, что в «Милане» у него другая ментальность, он счастлив и играет очень хорошо. В этом сезоне он играет важную роль для нас, благодаря своим голам и игре на правом фланге. Мы все надеемся, что он продолжит так же забивать», — приводит слова Лофтус-Чика Milan News.

Напомним, Лофтус-Чик перешёл в «Милан» из «Челси» летом 2023 года. Полузащитник подписал с «россонери» четырёхлетний контракт. Миланский клуб заплатил за 27-летнего футболиста € 16 млн. За это время англичанин принял участие в 19 матчах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

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