В сборной Испании не вызовут Гави на Евро-2024 даже в случае его полного выздоровления

В сборной Испании не будут вызывать полузащитника национальной команды Гави на Евро-2024 в качестве меры предосторожности даже в случае полного выздоровления игрока к турниру, сообщает Sport.

По информации источника, восстановление игрока проходит гораздо лучше ожидаемого. Этот процесс находится под пристальным наблюдением медицинских служб и физиотерапевтов «Барселоны», а также испанской федерации футбола (RFEF), которая иногда отправляла медицинских сотрудников для сопровождения и поддержки игрока.

В планах игрока, ориентировочно, со следующего месяца начать делать упражнения с большей интенсивностью и нагрузкой. В таком ритме, по оценкам «Барсы», июнь — ожидаемый месяц для возвращения Гави в строй. Тем не менее, несмотря на то, что он может восстановиться к чемпионату Европы 2024 года в Германии и к Олимпийским играм в Париже, RFEF не будет вызывать его ни на одно из этих соревнований.

Напомним, полузащитник сине-гранатовых Гави повредил крестообразную связку колена и боковой мениск в матче отборочного раунда на чемпионат Европы — 2024 между сборными Испании и Грузии (3:1). В этом сезоне Гави провёл 15 матчей за сине-гранатовых, из них 13 — в стартовом составе. В прошлой кампании испанский хавбек отыграл 36 матчей в Ла Лиге за «Барселону», забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

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