Хави: я настаиваю на том, что «Барселоне» нужно купить ещё одного игрока на замену Гави

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что в январское трансферное окно каталонскому клубу необходимо приобрести ещё как минимум одного полузащитника на замену получившему тяжёлую травму Гави.

«Прямо сейчас мы не можем больше покупать игроков в связи с финансовым фэйр-плей. Такова реальность. Теперь посмотрим, сможем ли мы усилить состав. Я настаиваю на том, что для «Барселоны» было бы здорово найти усиление в защиту ввиду травмы Гави. Но увидим, позволит ли наша ситуация сделать это», — приводит слова Хави Sky Sports.

Напомним, 19-летний Гави получил разрыв крестообразной связки во время ноябрьского матча квалификации к Евро-2024, в котором сборная Испании играла с грузинской национальной командой (3:1).

В минувшем ноябре УЕФА оштрафовал «Барселону» на € 500 тыс. за нарушение финансовых правил, допущенных каталонским клубом в сезоне-2022/2023.

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