«Это очень сложная лига, все команды хороши тактически». Лофтус-Чик – о Серии А

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик высказался об уровне итальянского чемпионата.

«Это очень сложная лига, я понял это за первые шесть месяцев пребывания здесь. Все команды очень хороши тактически. Проскользнуть мимо соперников очень сложно, это как шахматная партия. Я чувствую, что в Италии нужно гораздо больше работать как единая команда, и это позволило мне многому научиться и совершенствоваться.

Я очень рад играть в Италии, надеюсь совершенствоваться дальше и узнать еще больше о футболе в Италии. Тренер и его персонал очень помогают мне в этом, как и вся команда. Я с оптимизмом смотрю на следующие шесть месяцев», — приводит слова Лофтуса-Чика Milan News.it.

27-летний футболист перешёл в «Милан» из «Челси» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 14,8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает Лофтуса-Чика в € 25 млн.

В нынешнем сезоне англичанин сыграл 19 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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