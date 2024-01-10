Бубнов высказался о трансфере Ахметова из «Краснодара» в «Зенит»

Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал переход полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит». Напомним, санкт-петербургский клуб объявил о трансфере вчера, 9 января.

«Ахметову уже 26 лет, он опытный футболист. Ильзат играл и в ЦСКА, и в сборной России. Пусть в «Краснодаре» полузащитник практически не выходил в стартовом составе, зато когда появлялся на поле, то проявлял себя ярко, забивая важные голы. Хавбек внес вклад в текущее лидерство «Краснодара».

Нет ничего удивительного, что «Зенит» обратил внимание на Ахметова, который достался им по хорошей цене. Для команды из Санкт-Петербурга не будет проблемой выложить 100 миллионов рублей за футболиста с опытом игры за сборную, учитывая другие покупки в зимнее трансферное окно.

В «Зенит» просто так не приглашают. Видимо, руководство знает, как использовать новое приобретение. Ахметов однозначно играет сильнее, чем те же Александр Ерохин и Алексей Сутормин. Эти футболисты не могут похвастаться таким же дриблингом, как у Ильзата. К тому же он хорошо видит поле и обладает приличной скоростью. Самое важное — Ахметов отдает и забивает, но его нужно правильно использовать.

Ильзату будет тяжело попасть в основной состав, но как игрок ротации — то что надо для «Зенита». Если футболист будет ярко проявлять себя, то и возвращение в сборную не за горами. Валерий Карпин часто приглашает игроков, которые редко выходят на поле в старте. Чем чёрт не шутит, можно даже перейти в иностранный клуб, хотя в случае с Ахметовым вряд ли это будет топовая команда. Но Ильзат однозначно играет не хуже того же Далера Кузяева.

Полузащитник не будет прозябать на скамейке запасных. Тот же Андрей Мостовой играет, значит, и Ильзат будет. Он не уступает игроку «Зенита» в мастерстве. Андрей даже близко не обладает таким дриблингом. Так что не стоит опасаться за будущее новичка команды Сергей Семака.

Скорее всего, «Краснодар» не так сильно потерял от ухода Ахмедова. Матчи, в которых он выходил в стартовом составе, можно посчитать по пальцам одной руки. Значит, Владимиру Ивичу футболист особо не нужен, раз в команде не уговорили его остаться. На 12 туров Ильзата в «Краснодаре» найдут, кем заменить, да и трансферное окно еще открыто. Можно подписать контракт с более качественным легионером», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Ильзат Ахметов провёл 15 матчей, в которых забил два мяча. Также на его счету шесть матчей, один гол и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.