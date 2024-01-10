Холанду интересен «Реал», норвежец общался с Беллингемом насчёт Мадрида

Нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду интересен «Реал», футболист спрашивал у хавбека «сливочных» Джуда Беллингема его мнение о мадридском клубе. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что Холанд может быть доступен для трансфера за сумму в размере € 100 млн. «Реал» полагает, что нападающий стоит таких денег, сам форвард заинтересован в переходе в мадридский клуб.

В нынешнем сезоне 23-летний норвежец провёл 15 матчей в рамках Премьер-лиги, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи. За «Ман Сити» форвард выступает с лета 2022 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 180 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.