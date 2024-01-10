Защитник «Дженоа» Дрэгушин принял решение присоединиться к «Тоттенхэму» — Плеттенберг

Румынский футболист «Дженоа» Раду Дрэгушин решил продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (бывший Twitter).

По информации источника, сегодня, 10 января, игрок прилетит в Лондон. Напомним, ранее сообщалось, что «Бавария» предложила € 23 млн за Дрэгушина и надеется перехватить игрока у «Тоттенхэма». Отмечалось, что мюнхенцы ждут от Раду положительного ответа на своё предложение.

В текущем сезоне Дрэгушин провёл за «Дженоа» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.