Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Дженоа» Дрэгушин принял решение присоединиться к «Тоттенхэму» — Плеттенберг

Защитник «Дженоа» Дрэгушин принял решение присоединиться к «Тоттенхэму» — Плеттенберг
Аудио-версия:
Комментарии

Румынский футболист «Дженоа» Раду Дрэгушин решил продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (бывший Twitter).

По информации источника, сегодня, 10 января, игрок прилетит в Лондон. Напомним, ранее сообщалось, что «Бавария» предложила € 23 млн за Дрэгушина и надеется перехватить игрока у «Тоттенхэма». Отмечалось, что мюнхенцы ждут от Раду положительного ответа на своё предложение.

В текущем сезоне Дрэгушин провёл за «Дженоа» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Материалы по теме
«Бавария» предложила € 23 млн за Дрэгушина и надеется перехватить игрока у «Тоттенхэма»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android