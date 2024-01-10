Помощник Клоппа Лейндерс — о травме Александер-Арнольда: незаменимых нет

Ассистент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Пепейн Лейндерс высказался о травме правого защитника и вице-капитана мерсисайдцев Трента Александер-Арнольда.

«У нас есть варианты. Незаменимых нет… На мой взгляд, у команды хватает качеств, но нам, безусловно, нужно будет найти новую динамику. Нам придётся найти решение в отсутствие Трента. Как мы всегда говорим, если контрпрессинг работает, всё остальное можно заменить», — приводит слова Лейндерса официальный сайт «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Александер-Арнольд принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.