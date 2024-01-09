Вернер: я перешёл в большой клуб с намерением выигрывать титулы

Нападающий «Тоттенхэма» Тимо Вернер поделился эмоциями от перехода в лондонский клуб. Напомним, немецкий форвард присоединился к «шпорам» на правах аренды до конца текущего сезона. При желании «Тоттенхэм» сможет выкупить нападающего за € 17 млн.

«Я перешёл в такой большой клуб, как «Тоттенхэм», с единой целью — выигрывать титулы. Постекоглу сразу дал понять, что мне нужно присоединиться к его коллективу. Стиль этой команды мне идеально подходит», — приводит слова Вернера пресс-служба лондонского клуба.

В текущем сезоне Вернер провёл за «Лейпциг» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 17 млн.

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