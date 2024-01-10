Агент Сафонов: если больше трёх бразильцев, начинается ламбада. А в «Зените» их 11

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о бразильском векторе трансферной политики восточноевропейских клубов. Он назвал две схемы взаимодействия с бразильским рынком, а также отметил большое количество латиноамериканских футболистов в «Зените». Сафонов выразил мнение, что защитник Роберт Ренан, который не сумел закрепиться в «Зените», смог бы стать одним из самых дорогих футболистов на своей позиции, если бы играл в топ-клубе Европы.

«Есть две разные схемы работы с бразильцами. Первая — канарейку за копейку. За 1-2 миллиона евро берут, а за 7 миллионов продают. А есть схема «Шахтёра»: за 20-25 миллионов берут и порядка 100-150 миллионов продают.

Вот ЦСКА я называю цыганский конь. Из-за Вагнера. Продавали и возвращали его. Молодцы! А в «Зените» сейчас 11 бразильцев. Я вообще считаю, что если больше двух-трёх, начинается ламбада. Например, если Ренан попадёт к Анчелотти, он будет стоить больше 100 миллионов. Скринь! Карло бы ему объяснил всё. В «Зените» Ренан пытался в штрафной между ног кого-то кинуть. Их так учили на пляже. А мы в рамках. Плюс бразильцы пофигисты в плане дисциплины. Но при этом посчитай, сколько бразильцев играет во всём мире», — приводит слова Сафонова Legalbet.