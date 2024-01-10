Алан Ширер рассказал, каких игроков нужно купить «Ньюкаслу» в зимнее трансферное окно

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер поделился мнением насчёт того, каких футболистов «сорокам» нужно пригласить в зимнее трансферное окно. Кроме того, Ширер в шутку обсудил кандидатуру форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе для усиления команды Эдди Хау.

«Я думаю, нам нужен вратарь, полузащитник и нападающий. Удачи, конечно, в попытках найти забивного форварда! За такими игроками охотятся многие клубы, а мы о таком мечтаем. Мбаппе? Думаю, мы пытались пригласить его. Но вместо того, чтобы выбрать «Ньюкасл», Килиан остановил свой выбор на «Реале», — приводит слова Ширера Geordie Boot Boys.

«Ньюкасл» после 20 туров английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.