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Экс-тренер Салтыкова Первушин: переход Никиты в «Локомотив» своевременный

Экс-тренер Салтыкова Первушин: переход Никиты в «Локомотив» своевременный
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Российский тренер Денис Первушин высказался о переходе нападающего Никиты Салтыкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив». Отметим, что до конца текущего сезона футболист останется в самарском клубе на правах аренды.

«Переход своевременный. Это плюс, что он обратно вернётся в «Крылья» до конца сезона и для команды, и для самого Никиты, потому что он будет получать игровое время. Игорь Витальевич Осинькин на него рассчитывает. Всё своевременно и по делу. Нет ли опасений, что в «Локомотиве» он может оказаться на скамейке? Он же в команде может оказаться только через полгода. За это время может произойти всё, что угодно. Может, сейчас он себя зарекомендует ещё лучше и будет гарантированное место в составе «Локомотива», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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