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В «Фенербахче» подтвердили переговоры по переходу Бонуччи

В «Фенербахче» подтвердили переговоры по переходу Бонуччи
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«Фенербахче» выступил с заявлением о переговорах с итальянским защитником Леонардо Бонуччи.

«Наш клуб работает над усилением профессиональной футбольной команды в течение трансферного периода. Мы начали переговоры о трансфере с защитником Леонардо Бонуччи. Итальянский футболист сегодня приедет в Стамбул для проведения медицинского осмотра», — написано в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что Бонуччи подпишет соглашение с турецким клубом, рассчитанное до конца июня 2024 года. Он заработает € 1,2 млн.

Напомним, 36-летний Леонардо Бонуччи выступал в немецком «Унионе». В нынешнем сезоне чемпионата Германии он провёл семь матчей, в которых отметился одним голом. Также на его счету три игры в Лиге чемпионов. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.

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