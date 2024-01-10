«Лацио» — «Рома»: онлайн-трансляция матча Кубка Италии начнётся в 20:00
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Сегодня, 10 января, в матче 1/4 финала Кубка Италии встретятся «Лацио» и «Рома». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Стартовый свисток матча прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.
Кубок Италии . 1/4 финала
10 января 2024, среда. 20:00 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На предыдущей стадии Кубка страны «Лацио» обыграл «Дженоа» со счётом 1:0. «Рома» же в 1/8 финала турнира одолела «Кремонезе» со счётом 2:1. Ранее римские команды уже встречались в этом сезоне в рамках матча 12-го тура итальянской Серии А, который закончился ничьей со счётом 0:0.
В прошлом же сезоне команды по разу одержали победу друг над другом с одинаковым счётом 1:0 в чемпионате Италии.
Полная трансляция матчей Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.
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