Георгий Жуков: Аршавин никогда не показывал своим видом: я суперзвезда, а вы — никто

Полузащитник «Цанчжоу» и сборной Казахстана Георгий Жуков рассказал, как игралось в «Кайрате» с легендой российского футбола Андреем Аршавиным.

«Я до сих пор с ним общаюсь. Очень рад, что познакомился и поиграл с таким мастером. Помню, в юности следил за ним в «Зените», сборной. На Евро-2008 мы болели за Россию. А Аршавин был для меня одним из примеров для подражания. Конечно, в «Кайрате» он уже играл не на таких скоростях, как в «Арсенале», но по его идеям, мышлению было видно, что это большой футболист. Аршавин часто говорил правильные вещи. Мне нравилось, как он реагировал на какие-то ситуации, что рассказывал. Если делал замечания, то всегда по делу.

Он справедливо относился ко всем, неважно, молодой или опытный. Если ты хорошо что-то делаешь — похвалит. Если ошибёшься, тоже скажет. Не было такого, чтобы Аршавин постоянно кого-то критиковал. Он всегда думал о коллективе, как улучшить, а не кого-то обидеть. Бывало, кто-то и обижался. Но мне кажется, он по делу говорил, правду. И никогда не показывал своим видом: я суперзвезда, а вы — никто. В команде все хорошо общались, мы часто шутили, и Андрей был частью коллектива. Никакого высокомерия с его стороны я не замечал», — сказал Георгий Жуков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.