Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эвертон» пытается перехватить хавбека «МЮ» Межбри у «Севильи»

«Эвертон» пытается перехватить хавбека «МЮ» Межбри у «Севильи»
Аудио-версия:
Комментарии

«Эвертон» намерен подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Туниса Ханнибала Межбри. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы «ирисок» уже вышли на представителей манкунианцев с предложением об аренде 20-летнего хавбека. Сам Межбри не так давно сделал выбор в пользу Севильи», отвергнув «Лион» и «Фрайбург». Отмечается, что предложение со стороны «Эвертона» может заставить молодого футболиста изменить своё решение.

В текущем сезоне Межбри провёл за «Манчестер Юнайтед» 10 неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Севильи» к ещё одному полузащитнику.

Материалы по теме
«МЮ» отпустил своё главное разочарование в Германию! LIVE трансферов
Live
«МЮ» отпустил своё главное разочарование в Германию! LIVE трансферов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android