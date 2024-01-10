«Эвертон» пытается перехватить хавбека «МЮ» Межбри у «Севильи»

«Эвертон» намерен подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Туниса Ханнибала Межбри. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы «ирисок» уже вышли на представителей манкунианцев с предложением об аренде 20-летнего хавбека. Сам Межбри не так давно сделал выбор в пользу Севильи», отвергнув «Лион» и «Фрайбург». Отмечается, что предложение со стороны «Эвертона» может заставить молодого футболиста изменить своё решение.

В текущем сезоне Межбри провёл за «Манчестер Юнайтед» 10 неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Севильи» к ещё одному полузащитнику.