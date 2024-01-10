«Челси» обратился к болельщикам после сенсационного поражения от «Мидлсбро»

«Челси» обратился к болельщикам команды после поражения в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги от «Мидлсбро» со счётом 0:1.

«Дома или на выезде, мы всегда чувствуем, что вы с нами. Спасибо за вашу постоянную поддержку», — сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, единственный гол в матче забил на 37-й минуте 21-летний Хейден Рис Хакни после передачи Исайя Джонс.

Ответный матч между этими командами пройдёт 23 января в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало игры запланировано на 23:00 мск. Во втором полуфинале встречаются «Ливерпуль» и «Фулхэм».

«Мидлсбро» под руководством Майкла Кэррика выступает в английском Чемпионшипе, где после 26 сыгранных матчей команда располагается на 12-м месте с 36 очками.