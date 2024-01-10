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Форвард «Вест Хэма» Бенрахма заинтересовал клубы АПЛ

Форвард «Вест Хэма» Бенрахма заинтересовал клубы АПЛ
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Сразу несколько команд английской Премьер-лиги хотят видеть в своей команде нападающего «Вест Хэма» Мохамеда Саида Бенрахма. Об этом сообщает журналист Санти Уна в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Брентфорд» заинтересован в покупке форварда уже в текущее зимнее трансферное окно. «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» также готовы побороться за 28-летнего футболиста.

Отмечается, что «Вест Хэм» продолжает вести переговоры с «Лионом» об аренде, несмотря на интерес к алжирцу со стороны английских клубов.

Бенрахма выступает за «Вест Хэм» с 2020 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за «молотобойцев» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн. Ранее сообщалось об интересе «Лиона» к ещё пятерым футболистам.

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