Жуков предположил, почему его игнорирует российский тренер сборной Казахстана Адиев

Экс-хавбек екатеринбургского «Урала» Георгий Жуков, ныне выступающий за китайский «Цанчжоу», высказал предположение относительно своего непопадания в сборную Казахстана в последнее время.

«Тут такая история: я родился в Казахстане, но имел два гражданства — России и Бельгии. Когда пошли разговоры о натурализации, мне было всего 18-19 лет. И я сказал, что ещё не сделал свой выбор. Кто-то в Казахстане воспринял это как оскорбление. Было много негатива в мой адрес. В 23 года я всё-таки сыграл за казахстанскую сборную и уехал в Польшу. Потом меня то вызывали, то не вызывали. А в разгар карантина я попал в Китай. Меня спросили, хочу ли выступать за Казахстан. И я ответил, что да, просто сейчас мне будет сложно ездить туда-сюда из-за карантина. В Казахстане на это плохо отреагировали, сочли высокомерием. Но всё же тогда сидели в карантине. В прошлом году были разговоры о вызове, но больше никто не позвонил. Я бы с удовольствием приехал. Я хочу играть за Казахстан, но, если не вызывают, что я могу сделать?

Естественно, я знаю Магомеда Адиева, слежу за играми, но лично мы никогда не общались. Их результаты заслуживают уважения. Надеюсь, сборная Казахстана всё-таки попадёт на Евро. Шансы есть», — сказал Жуков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.