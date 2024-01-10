Флорентино Перес ответил на заявление фаната о том, что Мбаппе нужен «Реалу»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес ответил болельщику клуба по поводу нападающего французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Саудовский фанат сказал Флорентино Пересу: «Пожалуйста, нам нужен Килиан Мбаппе!».

Президент «Реала» ответил: «Я с вами согласен!», — сообщает Footmercato.

Напомним, в Мбаппе очень сильно заинтересован мадридский «Реал», который, как сообщалось, уже предложил игроку условия контракта. При этом нападающего также хочет подписать английский «Ливерпуль», однако Килиан горит желанием перейти в стан «сливочных».

В нынешнем сезоне француз сыграл за «ПСЖ» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 25 мячами и тремя голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет € 180 млн.