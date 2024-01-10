«Лион» объявил о трансфере Фофана

Правый вингер «Гента» и молодёжной сборной Бельгии Малик Фофана стал игроком «Лиона». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

18-летний атакующий игрок подписал с французским грандом контракт до конца сезона-2027/2028. По информации различных источников, «Лион» заплатил за молодого футболиста около € 17 млн. Также в соответствии с договорённостью между клубами будут предусмотрены некоторые бонусы при достижении определённых условий.

18-летний Фофана присоединился к «Лиону» Фото: ol.fr

В текущем сезоне Фофана провёл за «Гент» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн. Ранее сообщалось об интересе «Лиона» к форварду «Вест Хэма» Мохамеду Саиду Бенрахма.