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Стала известна возможная зарплата Мбаппе в мадридском «Реале»

Стала известна возможная зарплата Мбаппе в мадридском «Реале»
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Стала известна возможная заработная плата французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридском «Реале», сообщает The Telegraph.

По информации источника, Килиан Мбаппе запрашивает зарплату у «Реала» в размере € 75 млн в год. При этом, так как трансфер для «сливочных» будет бесплатным, то форварда будет ждать большой финансовый бонус. Из-за того, что трудовое соглашение Мбаппе с парижанами заканчивается летом 2024 года, то он уже сейчас может подписать предварительный контракт со «сливочными».

В нынешнем сезоне француз сыграл за «ПСЖ» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 25 мячами и тремя голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет € 180 млн.

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