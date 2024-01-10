«Реал» — «Атлетико»: команды забили шесть голов и не выявили победителя за 90 минут

В эти минуты в матче 1/2 финала Суперкубка Испании встречаются мадридские «Реал» и «Атлетико». Команды играют на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток матча прозвучал в 22:00 по московскому времени. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи. Команды не выявили победителя за 90 минут и проведут на поле ещё как минимум полчаса.

«Атлетико» сумел забить быстрый гол. На седьмой минуте ворота «Реала» поразил защитник «матрасников» Марио Эрмосо. Однако уже спустя 13 минут «сливочные» восстановили равенство усилиями Антонио Рюдигера.

На 30-й минуте сумел отличиться ещё один защитник «Реала» — Ферлан Менди. Но через семь минут «Атлетико» снова забил. Гол на свой счёт записал Антуан Гризманн.

На 78-й минуте Рюдигер срезал мяч в свои ворота, но уже через семь минут Даниэль Карвахаль сумел спасти свою команду. Основное время матча так и завершилось — 3:3. Команды продолжат бороться за выход в финал Суперкубка в дополнительные 30 минут.