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«Реал» — «Атлетико»: команды забили шесть голов и не выявили победителя за 90 минут

«Реал» — «Атлетико»: команды забили шесть голов и не выявили победителя за 90 минут
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В эти минуты в матче 1/2 финала Суперкубка Испании встречаются мадридские «Реал» и «Атлетико». Команды играют на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток матча прозвучал в 22:00 по московскому времени. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи. Команды не выявили победителя за 90 минут и проведут на поле ещё как минимум полчаса.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
10 января 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 3
ДВ
Атлетико М
Мадрид
0:1 Эрмосо – 6'     1:1 Рюдигер – 20'     2:1 Менди – 29'     2:2 Гризманн – 37'     2:3 Рюдигер – 78'     3:3 Карвахаль – 85'     4:3 Савич – 116'     5:3 Диас – 120+2'    

«Атлетико» сумел забить быстрый гол. На седьмой минуте ворота «Реала» поразил защитник «матрасников» Марио Эрмосо. Однако уже спустя 13 минут «сливочные» восстановили равенство усилиями Антонио Рюдигера.

На 30-й минуте сумел отличиться ещё один защитник «Реала» — Ферлан Менди. Но через семь минут «Атлетико» снова забил. Гол на свой счёт записал Антуан Гризманн.

На 78-й минуте Рюдигер срезал мяч в свои ворота, но уже через семь минут Даниэль Карвахаль сумел спасти свою команду. Основное время матча так и завершилось — 3:3. Команды продолжат бороться за выход в финал Суперкубка в дополнительные 30 минут.

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