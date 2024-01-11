Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павел Мамаев в нецензурной форме ответил журналисту на вопрос о дебоше на авиарейсе

Павел Мамаев в нецензурной форме ответил журналисту на вопрос о дебоше на авиарейсе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев грубо ответил журналисту телеграм-канала Mash на вопрос о дебоше на авиарейсе.

Журналист встретил футболиста и его жену в аэропорту и спросил о его позиции по данной теме. Однако, Мамаев грубо высказался в адрес журналиста и отказался от комментариев. Отметим, жена Мамаева также отказалась от комментариев, пригрозив разбить журналисту телефон.

Ранее сообщалось, что Мамаев устроил дебош на рейсе Москва — Дубай. Футболист кричал и употреблял нецензурную лексику из-за отказа бортпроводников быстро принести ему детскую коляску.

За свою карьеру Мамаев выступал за ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и подмосковные «Химки», которые стали последним клубом для Мамаева. В 2023 году Павел завершил футбольную карьеру.

Материалы по теме
Павел Мамаев прокомментировал информацию о дебоше на авиарейсе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android