Павел Мамаев в нецензурной форме ответил журналисту на вопрос о дебоше на авиарейсе

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев грубо ответил журналисту телеграм-канала Mash на вопрос о дебоше на авиарейсе.

Журналист встретил футболиста и его жену в аэропорту и спросил о его позиции по данной теме. Однако, Мамаев грубо высказался в адрес журналиста и отказался от комментариев. Отметим, жена Мамаева также отказалась от комментариев, пригрозив разбить журналисту телефон.

Ранее сообщалось, что Мамаев устроил дебош на рейсе Москва — Дубай. Футболист кричал и употреблял нецензурную лексику из-за отказа бортпроводников быстро принести ему детскую коляску.

За свою карьеру Мамаев выступал за ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и подмосковные «Химки», которые стали последним клубом для Мамаева. В 2023 году Павел завершил футбольную карьеру.