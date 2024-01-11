Тренер «Аталанты» Гасперини раскритиковал арбитра после удаления в матче с «Миланом»

Главный тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о судействе после матча четвертьфинала Кубка Италии с «Миланом» (2:1). Напомним, Гасперини был удалён в первом тайме, получил две подряд жёлтые карточки за споры с судьёй.

«VAR – это исключительный инструмент, если его правильно использовать, но сейчас он превращается в битву, никто до конца не понимает, кто обслуживает: ВАР или судья. Это большая проблема, поскольку существует такое неравенство в подходах к инцидентам. Нет ясности. Моё удаление? Я попросил рефери еще раз посмотреть эпизод на мониторе VAR. Ещё могу сказать, что судья очень груб, потому что у нас с ним плохая история. Перед матчем он прошёл мимо меня и даже не поздоровался», — приводит слова Гасперини Football Italia.

В 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» обыграла «Сассуоло» со счётом 3:1. В полуфинале Кубка Италии «Аталанта» встретится с «Фиорентиной».

«Аталанта» обыграла «Милан» и прошла в полуфинал Кубка Италии