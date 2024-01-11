Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Аталанты» Гасперини раскритиковал арбитра после удаления в матче с «Миланом»

Тренер «Аталанты» Гасперини раскритиковал арбитра после удаления в матче с «Миланом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о судействе после матча четвертьфинала Кубка Италии с «Миланом» (2:1). Напомним, Гасперини был удалён в первом тайме, получил две подряд жёлтые карточки за споры с судьёй.

«VAR – это исключительный инструмент, если его правильно использовать, но сейчас он превращается в битву, никто до конца не понимает, кто обслуживает: ВАР или судья. Это большая проблема, поскольку существует такое неравенство в подходах к инцидентам. Нет ясности. Моё удаление? Я попросил рефери еще раз посмотреть эпизод на мониторе VAR. Ещё могу сказать, что судья очень груб, потому что у нас с ним плохая история. Перед матчем он прошёл мимо меня и даже не поздоровался», — приводит слова Гасперини Football Italia.

В 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» обыграла «Сассуоло» со счётом 3:1. В полуфинале Кубка Италии «Аталанта» встретится с «Фиорентиной».

Материалы по теме
Миранчук за уши вытащил «Аталанту» в полуфинал Кубка. Прибил «Милан» одним движением!
Видео
Миранчук за уши вытащил «Аталанту» в полуфинал Кубка. Прибил «Милан» одним движением!

«Аталанта» обыграла «Милан» и прошла в полуфинал Кубка Италии

Кубок Италии . 1/4 финала
10 января 2024, среда. 23:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 2
Аталанта
Бергамо
1:0 Леау – 45'     1:1 Копмейнерс – 45+2'     1:2 Копмейнерс – 59'    
Удаления: Миранте – 90+6' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android