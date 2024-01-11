«Зенит» проявляет интерес к молодому таланту «Флуминенсе»

«Зенит» интересуется 21-летним бразильским нападающим «Флуминенсе» Джоном Кеннеди, сообщает Netflu.

По данным источника, помимо выкупленного сине-бело-голубыми у бразильского клуба за € 5 млн 26-летнего центрального защитника Нино их игроком мог стать также и Кеннеди, которым предметно интересовалось руководство «Зенита». Однако совет директоров «Флуминенсе», как сообщается, отверг возможность трансфера 21-летнего форварда зимой 2024 года. Тем не менее, по информации источника, российский клуб не оставляет попыток подписать Джона Кеннеди.

В 26 матчах бразильской Серии A в 2023 году Кеннеди забил шесть голов и отдал один результативный пас, также на его счету один забитый мяч в двух матчах клубного чемпионата мира. Портал Transfermarkt оценивает этого игрока в € 7 млн.