Крооса освистали в Саудовской Аравии на матче Суперкубка Испании

34-летний полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос подвергся обструкции со стороны зрителей во время полуфинального матча Суперкубка Испании между «Королевским клубом» и мадридским «Атлетико» (5:3 д.в.), который проходил на стадионе «Аль-Аввал Парк» в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Трибуны ошикивали вышедшего на замену на 67-й минуте матча немецкого хавбека, когда мяч оказывался у него.

В октябре 2023 года Кроос критически высказывался о трансферах европейских футболистов в Саудовскую Аравию. В частности, футболист заявил, что в эту страну едут играть только ради денег, отказываясь от высоких футбольных целей, и это работает против футбола. Также Кроос заявил, что его остановила бы от такого перехода ситуация с правами человека в Саудовской Аравии.