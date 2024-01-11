Антуан Гризманн высказался о том, что стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о том, что стал рекордсменом по голам за «матрасников».

Вчера, 10 января, состоялся полуфинал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Атлетико» (5:3). Гризманн в матче отметился голом и побил рекорд экс-игрока мадридцев Луиса Арагонеса, став лучшим бомбардиром команды с 174 мячами.

«Для меня это что-то невероятное – источник гордости», – приводит слова Гризманна Marca.

Напомним, Гризманн перешёл в «Атлетико» из «Реала Сосьедад» в 2014 году и выступал за мадридцев на протяжении пяти лет. После этого француз на два сезона перебрался в «Барселону». В 2021 году форвард вернулся в мадридскую команду.

В текущем сезоне Гризманн провёл за «Атлетико» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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