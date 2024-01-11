Агент Ахметова объяснил, почему игрок отказался продлевать контракт с «Краснодаром»

Ираклий Гегечкори, являющийся агентом полузащитника Ильзата Ахметова, недавно перешедшего из «Краснодара» в «Зенит», объяснил, почему игрок отказался от продления контракта с «быками».

«Краснодар» пытался продлить контракт с Ильзатом. Они сделали предложение 31 декабря. Тогда у нас ещё не было решения по «Зениту». Но предложение «Краснодара» нас не устроило. Объясню почему: когда клуб покупает Кастаньо за € 7 млн, Кади за € 5 млн, но при этом в клубе относятся к иностранцам с бóльшим уважением, чем к россиянам, это неправильно. Футбольный век игрока короток. Помимо удовольствия, голов и очков, футболист должен заработать на хлеб насущный, на оставшуюся жизнь.

Если бы Ахметов не хотел переходить в «Зенит», я бы ничего не смог сделать — всё зависит от желания игрока. Это было взвешенное решение Ильзата, о котором на сегодняшний день он не жалеет. Конечно, он выиграл в условиях. У «Зенита» есть премиальные, есть хорошая бонусная программа. Если Ахметов будет приносить пользу клубу, то выиграет в разы», — заявил Гегечкори в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.