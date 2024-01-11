Во время полёта в Кот-д'Ивуар на Кубок африканских наций — 2024 несколько футболистов сборной Гамбии потеряли сознание из-за нехватки кислорода в самолёте, информирует издание, посвящённое новостям африканского футбола, в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее главный тренер сборной Гамбии заявлял, что если бы полёт продлился ещё 30 минут, то все люди, пребывающие на борту самолёта, погибли бы.

Напомним, предварительное обследование выявило потерю давления и кислорода в салоне. Причины этой технической неисправности выясняются. Федерация футбола Гамбии сообщила, что работает над поиском оперативного решения, чтобы команда могла как можно скорее отправиться в Кот-д’Ивуар на континентальное первенство.