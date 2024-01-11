Стала известна причина проблемы с самолётом сборной Гамбии

Выяснена причина, по которой в самолёте сборной Гамбии возникла потеря давления и кислорода. Дело в том, что африканской команде предоставили слишком маленький самолёт, который не был рассчитан на такое количество человек, информирует издание, посвящённое новостям Кубка африканских наций, в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее главный тренер сборной Гамбии заявлял, что если бы полёт продлился ещё 30 минут, все люди, пребывающие на борту самолёта, погибли бы.

Напомним, предварительное обследование выявило потерю давления и кислорода в салоне. Федерация футбола Гамбии сообщила, что работает над поиском оперативного решения, чтобы команда могла как можно скорее отправиться в Кот-д’Ивуар на континентальное первенство.