Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Фрозиноне. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «ПСЖ» Экитике может перебраться в «Айнтрахт»

Форвард «ПСЖ» Экитике может перебраться в «Айнтрахт»
Аудио-версия:
Комментарии

«Айнтрахт» работает над подписанием нападающего «ПСЖ» Уго Экитике. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, франкфуртцы хотят взять 21-летнего футболиста в аренду. При этом в немецком клубе уверены, что летом им удастся подписать форварда на постоянной основе. Отмечается, что на игрока также претендуют некоторые английские клубы.

Экитике выступает за «ПСЖ» с 2022 года. В текущем сезоне нападающий провёл за парижан лишь девять минут в матче 1-го тура Лиги 1, в котором не отметился результативными действиями. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Экитике со стороны ряда клубов английской Премьер-лиги.

Материалы по теме
«МЮ» отпустил своё главное разочарование в Германию! LIVE трансферов
Live
«МЮ» отпустил своё главное разочарование в Германию! LIVE трансферов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android