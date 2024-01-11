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«Весь европейский футбол с тобой, Свен». УЕФА — об Эрикссоне, у которого обнаружили рак

«Весь европейский футбол с тобой, Свен». УЕФА — об Эрикссоне, у которого обнаружили рак
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УЕФА выразил поддержку бывшему тренеру сборной Англии, «Ромы» и «Бенфики» Свен‑Йорану Эрикссону, у которого обнаружили онкологическое заболевание.

«Весь европейский футбол с тобой, Свен», — сказано в сообщении УЕФА в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее шведский специалист сообщил, что ему диагностировали онкологическое заболевание. По словам шведского специалиста, ему осталось жить в лучшем случае год. Эрикссону 75 лет. Шведский специалист тренировал сборную Англии с 2001 по 2006 год. Также Свен‑Йоран работал с «Бенфикой», «Ромой», «Сампдорией» и «Лацио». «Бенфику» Эрикссон трижды приводил к чемпионскому титулу, а с «Ромой» выиграл Кубок Италии. С 2022 по 2023 год Свен работал спортивным директором шведского клуба «Карлстад».

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