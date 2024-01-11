Агент Дрэгушина: мечта Раду — «Реал» или «Барселона»

Футбольный агент Флорин Манеа, представляющий интересы центрального защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина, завершающего переход в «Тоттенхэм», высказался о дальнейших карьерных целях своего клиента. Функционер намекнул, что английский клуб станет для румынского игрока обороны своеобразным трамплином.

«Раду только в начале пути. Мы хотим, чтобы он выступал за лучшие команды мира. «Бавария» — один из крупнейших клубов, но его мечта — «Реал» или «Барселона», — приводит слова Манеа Sport Witness.

Дрэгушин выступает за «Дженоа» с 2022 года. В текущем сезоне защитник провёл 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.