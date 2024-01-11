«Ювентус» может включиться в борьбу за Самарджича, хавбек хочет покинуть «Удинезе»

Туринский «Ювентус» может включиться в борьбу за полузащитника «Удинезе» Лазара Самарджича, интерес к которому проявляет также «Наполи». Сам футболист хочет покинуть «Удинезе» этой зимой, сообщает журналист Маттео Моретто в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, сербский полузащитник разговаривал с некоторыми игроками «Ювентуса» и открыт к переходу в туринский клуб. Напомним, ранее сообщалось, что у «Удинезе» и «Наполи» уже была договорённость о трансфере Самарджича.

В текущем сезоне Лазар провёл за «Удинезе» 17 матчей в итальянской Серии А, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.