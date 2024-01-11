Бакари Санья: Айван Тони обладает необходимыми качествами для игры за «Арсенал»

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Бакари Санья поделился мнением о нападающем «Брентфорда» Айване Тони.

«Мне нравится Тони. Думаю, он весьма талантливый игрок. Будет интересно посмотреть, каким он вернётся после того, как пропустил первую половину сезона из-за дисквалификации. Справится ли он с физическими нагрузками Премьер-лиги после полугодичного отсутствия? Я знаю, что он тренировался, но одно дело тренироваться, а другое — играть. Это единственное, о чём бы я беспокоился, если бы «Арсенал» решил его пригласить. Но думаю, что у него определённо есть качества для игры за «Арсенал», — приводит слова Санья TEAMtalk.

В прошлом сезоне Тони провёл 35 матчей за «Брентфорд» во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и пятью результативными передачами. Контракт 27-летнего игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.