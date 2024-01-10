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Форвард «Брентфорда» Тони не перейдёт в «Арсенал» в зимнее трансферное окно

Форвард «Брентфорда» Тони не перейдёт в «Арсенал» в зимнее трансферное окно
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«Арсенал» не сможет рассчитывать на трансфер нападающего «Брентфорда» Айвана Тони этой зимой, заявил журналист Джейкоб Бен.

«Арсенал» сейчас не ведёт переговоры по Айвану Тони. Однако верно то, что Тони приветствовал бы переход в «Арсенал».

Нет никакой гарантии, что «Арсенал», как и «Челси», подпишет нападающего сейчас, а не будет ждать до лета. А в случае c Тони, чтобы что-то произошло, нужно потратить большие деньги. «Брентфорд» хочет более £ 80 млн, а некоторые источники даже указывают, что они будут ждать £ 100 млн, прежде чем даже рассмотреть предложение. Это выходит за рамки бюджета «Арсенала» на январь», – приводит слова Бена Caught Offside.

В прошлом сезоне Тони провёл 35 матчей за «Брентфорд» во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и пятью результативными передачами. Контракт 27-летнего игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

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