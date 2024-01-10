Форвард «Брентфорда» Тони не перейдёт в «Арсенал» в зимнее трансферное окно

«Арсенал» не сможет рассчитывать на трансфер нападающего «Брентфорда» Айвана Тони этой зимой, заявил журналист Джейкоб Бен.

«Арсенал» сейчас не ведёт переговоры по Айвану Тони. Однако верно то, что Тони приветствовал бы переход в «Арсенал».

Нет никакой гарантии, что «Арсенал», как и «Челси», подпишет нападающего сейчас, а не будет ждать до лета. А в случае c Тони, чтобы что-то произошло, нужно потратить большие деньги. «Брентфорд» хочет более £ 80 млн, а некоторые источники даже указывают, что они будут ждать £ 100 млн, прежде чем даже рассмотреть предложение. Это выходит за рамки бюджета «Арсенала» на январь», – приводит слова Бена Caught Offside.

В прошлом сезоне Тони провёл 35 матчей за «Брентфорд» во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и пятью результативными передачами. Контракт 27-летнего игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

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