Новичок «Динамо» Кудравец рассказал, как происходил трансфер из БАТЭ

Голкипер Андрей Кудравец рассказал о переходе в московское «Динамо» из белорусского БАТЭ. 20-летний вратарь отправится с бело-голубыми на зимние сборы.

«Не я решал, почему после подписания контракта с «Динамо» доигрывал прошлый год в БАТЭ. Если оставили в аренде, то, видимо, так было надо. Я играл, но потом получил травму и восстанавливался до конца года.

Конечно, ждал перехода в «Динамо». Ходили слухи, что меня просматривают. Дождались предложения, когда договорились клубы, поэтому сразу подписали. С этим проблем не было», — сказал Кудравец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Андрей Кудравец подписал пятилетний контракт с «Динамо» летом 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 750 тыс.