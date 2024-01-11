Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Фрозиноне. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Динамо» Кудравец рассказал, как происходил трансфер из БАТЭ

Новичок «Динамо» Кудравец рассказал, как происходил трансфер из БАТЭ
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер Андрей Кудравец рассказал о переходе в московское «Динамо» из белорусского БАТЭ. 20-летний вратарь отправится с бело-голубыми на зимние сборы.

«Не я решал, почему после подписания контракта с «Динамо» доигрывал прошлый год в БАТЭ. Если оставили в аренде, то, видимо, так было надо. Я играл, но потом получил травму и восстанавливался до конца года.

Конечно, ждал перехода в «Динамо». Ходили слухи, что меня просматривают. Дождались предложения, когда договорились клубы, поэтому сразу подписали. С этим проблем не было», — сказал Кудравец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Андрей Кудравец подписал пятилетний контракт с «Динамо» летом 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 750 тыс.

Материалы по теме
Эксклюзив
Игрок «Динамо» Скопинцев: перед сборами здоровье феноменальное, уже соскучился по футболу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android