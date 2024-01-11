«Чувствую себя хорошо». Игрок «Зенита» Караваев рассказал о своём состоянии после травмы

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев, из-за травмы тренирующийся по индивидуальной программе во время текущего перерыва в РПЛ, рассказал, как проходит его процесс реабилитации.

«Физиотерапевты составили мне программу, по которой я занимался. Кроме того, у меня рядом с домом есть бассейн с тренажёрным залом, в котором я занимался. Люблю поплавать!

Чувствую себя хорошо, но индивидуальная программа и зал — это одно дело, но нужно, чтобы наши доктора меня посмотрели. Надеюсь, что начну с командой первый сбор», — приводит слова Караваева официальный сайт «Зенита».

Напомним, российский футболист получил повреждение во время матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (0:2).

15 января сине-бело-голубые отправятся в Абу-Даби на первый тренировочный сбор.