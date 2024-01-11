Спортдир «Ростова» заявил, что Глушаков сам попросил у Карпина потренироваться с командой

Спортивный директор футбольного клуба «Ростов» Алексей Рыскин рассказал, что бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков лично попросил главного тренера команды Валерия Карпина допустить его к тренировкам с командой.

«Со мной Глушаков не разговаривал. Ситуация с Денисом не имеет никакого отношения со спортивным отделом. У него хорошие отношения с Валерием Георгиевичем, он попросил потренироваться, набрать форму. Селекционный отдел его не рассматривал, мы к этому отношения не имеем. Это просьба заслуженного футболиста к тренеру, с которым у него хорошие отношения», — приводит слова Рыскина «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 11 января, стало известно, что Глушаков отправится на зимний сбор в составе ростовчан. В последнее время он выступал за «Спартак» Кострома в Леон Второй лиге, а также играл в Медиалиге и участвовал в других футбольных активностях.

Ранее в СМИ были слухи, что полузащитник Денис Глушаков покинул костромской «Спартак». Сообщалось, что российский футболист не отправился с командой на зимние тренировочные сборы в Турции. Действующее соглашение Дениса Глушакова с костромским «Спартаком» рассчитано до июня 2024 года.